Ne yaptın Karius!
Karius, Başakşehir karşısında yine gününde değildi.
Beşıktaş maçında siyah-beyazlıların kalecisi Karius'a tepki... 9. dakikada Elia'nın attığı ve sonrasında iptal edilen golünde, topa uzanan fakat müdahalesi yeterli olmayan Alman kaleci, 18. dakikada da Epureanu'nun vuruşuna engel olamadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında 18. dakikada 1-0 öne geçerken, bu golde de hatası bulunan Karius, taraftarların tepkisini çekti.
SADECE 1 MAÇ
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Karius, şu ana kadar siyah-beyazlı formayla çıktığı maçlarda sadece 1 müsabakayı gol yemeden tamamladı. Özellikle son haftalardaki performansıyla eleştiri konusu olan Alman kaleci, geçtiğimiz günlerde de magazin gündeminden sürekli olarak yer almasıyla tepki toplamıştı.
GiT MANKENLiK YAP!
Başakşehır karşısında biri sayılmayan iki gol yiyen Karius'un formsuzluğu sosyal medyanın gündemindeydi. İşte Twitter'da dikkat çeken o mesajlardan bazıları:
* Liverpool'un 2007'deki maçtan sonra ikinci kazığı bu.. @atavratzlatan?
* Şenol hoca: Evladım tutsana topu! Karius: Hocam ama saçlar! @tinerihenri ?
* ?Karius yaktın bizi YAKTIN. @isilyarenb
* Karius gerçekten ayakta duramıyor, sandalye filan verseler. @BJKDiwittir
* Pancu, bu Kari us'tan daha iyi kaleciydi vesselam. @Ben_Nusret
* Karius yaşın henüz gençken git mankenlik ne bileyim oyunculuk yap futbol sana göre değil be canısı... @ContessH
* Karius, arada kurtarış yapsan diyorum hani kalecisin ya.. @lugrime
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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