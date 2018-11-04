Adriano sakatlandı
Ağrıları artan Brezilyalı bek 25. dakikada oyundan çıktı
EKSİKLER DÖNDÜ
ÖTE yandan siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Ryan Babel, Pepe ve Adem Ljajic, Medipol Başakşehir karşısında formalarına kavuştu. Babel ve Pepe ilk onbirde sahaya çıkarken, Adem Ljajic yedek soyundu. Sırp ön libero da ikinci yarının ortasında oyuna dahil oldu.
DIŞARIDA 12 PUAN BIRAKTI
BEŞIKTAŞ'IN deplasman kabusu da devam ediyor. Başakşehir'e de yenilen siyah-beyazlılar son 5 maçta 3 puan alabildi. En son Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Kartal, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Siyahbeyazlı ekip tam 12 puandan oldu.
AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK
Lider Medipol Başakşehir'de teknik direktörü Abdullah Avcı, son Konyaspor maçına göre onbirde iki değişilik yaptı. Avcı, hücum hattında Kerim Frei'ın yerine Eljero Elia'ya görev verirken, sağ bekte de Uğur Uçar'ın yerine Junior Caiçara'ya şans tanıdı. Ev sahibi ekipte cezası biten Arda Turan yine yedek soyunurken, Emmanuel Adebayor da kulübede oturdu. Forvette Bosna Hersek'li golcü Riad Bajic yer aldı.
SONER, RİZE'DE YOK!
Başakşehir'de Soner Aydoğdu 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli isim, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. 3'er sarı kartlı Da Costa, İrfan Can ve Mahmut ise kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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