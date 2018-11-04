Adriano sakatlandı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Adriano sakatlandı

    Adriano sakatlandı

    Ağrıları artan Brezilyalı bek 25. dakikada oyundan çıktı

    'ın Brezilyalı oyuncusu ?Adriano maçı tamamlayamadı. Sakatlıktan yeni dönen sambacı, 25. dakikada tekrar aynı bölgeden ağrı hissederken oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine oyuna dahil oldu. Adriano'nun durumu bugün yapılacak kontrolde netleşecek.

    EKSİKLER DÖNDÜ

    ÖTE yandan siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan , ve , karşısında formalarına kavuştu. Babel ve Pepe ilk onbirde sahaya çıkarken, Adem Ljajic yedek soyundu. Sırp ön libero da ikinci yarının ortasında oyuna dahil oldu.

    DIŞARIDA 12 PUAN BIRAKTI

    BEŞIKTAŞ'IN deplasman kabusu da devam ediyor. Başakşehir'e de yenilen siyah-beyazlılar son 5 maçta 3 puan alabildi. En son Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden Kartal, ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Siyahbeyazlı ekip tam 12 puandan oldu.

    AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

    Lider Medipol Başakşehir'de teknik direktörü , son Konyaspor maçına göre onbirde iki değişilik yaptı. Avcı, hücum hattında 'ın yerine Eljero Elia'ya görev verirken, sağ bekte de Uğur Uçar'ın yerine Junior Caiçara'ya şans tanıdı. Ev sahibi ekipte cezası biten yine yedek soyunurken, da kulübede oturdu. Forvette Bosna Hersek'li golcü Riad Bajic yer aldı.

    SONER, RİZE'DE YOK!

    Başakşehir'de 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Tecrübeli isim, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. 3'er sarı kartlı Da Costa, İrfan Can ve Mahmut ise kart görmeyerek cezalı duruma düşmekten kurtuldular.
    1. 4.11.2018
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