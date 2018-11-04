Beşiktaş’ın yeri özel! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    ’ın yeri özel!

    Beşiktaş’ın yeri özel!
    , 'in 11. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Karşılaşma öncesi eski Beşiktaşlı oyuncu , yayıncı kuruluşa "Çok iyi hazırlandık, konsantrasyonumuz yüksek. Beşiktaş'ı 1 hafta analiz ettik ve hazırlandık. Beşiktaş'ın bende özel bir yeri var. Onlara karşı oynamak benim için özel bir duygu" ifadelerini kullandı.
    1. 4.11.2018
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