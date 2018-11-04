Koray unutulmadı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Koray unutulmadı

    Koray unutulmadı
    Galatasaray- mücadelesinin ilk yarısında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan taraftarı için taraftarı tezahüratta bulundu. 'in 11. hafta mücadelesinde Stadyumu'nda oynanan derbi karşılaşmasının ilk yarısında fenalaşarak hastaneye kaldırılan ancak kurtarılamayan taraftarı 'i taraftarı unutmadı. Başakşehir- maçı öncesinde kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran siyah-beyazlılar, maçtan önce " ölmedi, kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı
    1. 4.11.2018
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