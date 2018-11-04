Çetin ceviz çıktı! – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Çetin ceviz çıktı!

    Çetin ceviz çıktı!

    Siyah-beyazlı takım karşısında aldığı başarılı sonuçlarla “ün” yapan lacivertturunculular, Avcı önderliğinde güçlü rakibini bir kez daha mat etmeyi başardı

    Başakşehır, 'a yine gün yüzü göstermedi. ve 'nın puan kaybettiği haftada Başakşehir ile puanını eşitleme fırsatı yakalayan siyah-beyazlı ekip galibiyet için sahaya çıksa da hedefine ulaşmayı başaramadı. Özellikle ilk yarıda etkisiz bir futbol sergileyen Kartal, ikinci yarıda bastırsa da Epureanu'nun attığı golle karşılık veremedi ve bir kez daha kabusu Başakşehir'e boyun eğdi. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 23 resmi maçtan sadece 4'ünü kazanabildi.

    6 MAÇTIR YENEMİYOR

    İKI ekip arasında 21'si Spor Toto , 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 22 resmi maçtan 6'sını , 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı. Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.

    Dün akşam sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yedi.

    DÖRT SENEDİR KAZANAMIYOR

    Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
    1. 4.11.2018
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