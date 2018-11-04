Çetin ceviz çıktı!
Siyah-beyazlı takım karşısında aldığı başarılı sonuçlarla “ün” yapan lacivertturunculular, Avcı önderliğinde güçlü rakibini bir kez daha mat etmeyi başardı
6 MAÇTIR YENEMİYOR
İKI ekip arasında 21'si Spor Toto Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 22 resmi maçtan 6'sını Medipol Başakşehir, 4'ünü Beşiktaş kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki rekabette Medipol Başakşehir 28, rakibini 6 maçtır yenemeyen Beşiktaş ise 25 gol attı. Beşiktaş ayrıca, lig tarihinde galip gelmekte en çok zorlandığı rakibi Medipol Başakşehir karşısında son 16 resmi maçtan sadece 2'sini kazandı.
Dün akşam sahadan 1-0 mağlup ayrılan Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 12 maçın tamamında gol yedi.
DÖRT SENEDİR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile rakip sahada yaptığı 12 resmi maçtan sadece birinde galibiyete ulaşabildi. Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında deplasmandaki tek galibiyetini Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda aldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 9 Kasım 2014 tarihindeki karşılaşmayı kırmızı kartlar nedeniyle 9 kişi tamamlayan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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