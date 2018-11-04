Pahalıya patladı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Pahalıya patladı

    Pahalıya patladı

    Güneş: “Oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı. Beklemediğimiz şekilde gol yedik” Tecrübeli hoca, “Kaçırdığımız pozisyonlar bize pahalıya mal oldu ama moral bozmak yok” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Güneş, "Beklemediğimiz şekilde gol yedik. Oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı. Bu şekilde yediğimiz gol ve kaçırdığımız pozisyonlar pahalıya mal oldu. Üzüleceğiz, kızacağız ama moralimizi bozmayacağız" diye konuştu.

    ELEŞTİRİ YAPACAĞIZ
    Maçı kazanıp liderliğe yükselme fırsatını kaçırdıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi: Sıralamada daha aşağıdayız. Lig bir maraton, bu maçı kazansak da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı. Geride kalmamıza rağmen net değil. Bu maçta hücumda etkinlik sayısını göremedim. Eleştiriyi yapacağız ama kırarak, dökerek değil; çalışarak.
    1. 4.11.2018
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