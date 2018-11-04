Pahalıya patladı
Güneş: “Oyun üstünlüğümüz var ama sonuca yansımadı. Beklemediğimiz şekilde gol yedik” Tecrübeli hoca, “Kaçırdığımız pozisyonlar bize pahalıya mal oldu ama moral bozmak yok” dedi
ELEŞTİRİ YAPACAĞIZ
Maçı kazanıp liderliğe yükselme fırsatını kaçırdıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi: Sıralamada daha aşağıdayız. Lig bir maraton, bu maçı kazansak da şampiyonluk yarışı net olmayacaktı. Geride kalmamıza rağmen net değil. Bu maçta hücumda etkinlik sayısını göremedim. Eleştiriyi yapacağız ama kırarak, dökerek değil; çalışarak.
- 4.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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