Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    Avcı'ya karşı yine kazanamadı

    Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı

    'ın başında 'nın çalıştırdığı 'e karşı 7. maçına çıkan , 3. mağlubiyetini aldı. Güneş, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda elde etmişti.

    'in 11. haftasında , deplasmanda 'e 1-0 mağlup oldu. , bu yenilgiyle karşısındaki şanssızlığını kırma şansını da geri tepmiş oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlıların başında Abdullah Avcı'lı Başakşehir'e karşı 7. maçına çıktı. Bu maçlarda sadece 1 galibiyet alabilen tecrübeli teknik adam, geride kalan mücadelelerden ise 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle ayrıldı. Abdullah Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda 2-0'lık skorla elde eden Güneş, o günden bu yana adeta kazanmayı unuttu.

    Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:

    2015-2016 sezonu
    Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 0
    Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

    2016-2017 sezonu
    Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
    Medipol Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1

    2017-2018 sezonu
    Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
    Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

    2018-2019 sezonu
    Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
    1. 3.11.2018 21:06
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