Şenol Güneş Avcı'ya karşı yine kazanamadı
Beşiktaş'ın başında Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı 7. maçına çıkan Şenol Güneş, 3. mağlubiyetini aldı. Güneş, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda elde etmişti.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başında Medipol Başakşehir'e karşı aldığı sonuçlar şöyle:
2015-2016 sezonu
Beşiktaş: 2 - Medipol Başakşehir: 0
Medipol Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2
2016-2017 sezonu
Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
Medipol Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1
2017-2018 sezonu
Beşiktaş: 1 - Medipol Başakşehir: 1
Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
2018-2019 sezonu
Medipol Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0
- 3.11.2018 21:06
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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