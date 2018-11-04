Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Bundesliga'nın 10. haftasında dün Eintracht Frankfurt ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Berkay'ın, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.
Açıklamada, Berkay Özcan'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyeceği, 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğinin gelecek hafta yapılacak muayenelerden sonra belli olacağı kaydedildi.
Stuttgart'ın konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-0 mağlup olduğu maçta, ikinci yarının başında forma şansı bulan Berkay Özcan, sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan alınmıştı.
- 3.11.2018 21:04
- Güncelleme: 4.11.2018 01:22
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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