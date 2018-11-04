Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    sezonun ilk yarısını kapattı

    <a href="/index/berkay-ozcan?id=aba14748-8e31-4145-a3eb-6ab2bb7299e8" class="" rel="tag">Berkay Özcan</a> sezonun ilk yarısını kapattı

    (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu 'ın, sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapattığı bildirildi.

    Alman kulübünden yapılan açıklamada, Stuttgart'ın Bundesliga'nın 10. haftasında dün ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Berkay'ın, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlandığı belirtildi.

    Açıklamada, 'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyeceği, 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğinin gelecek hafta yapılacak muayenelerden sonra belli olacağı kaydedildi.

    Stuttgart'ın konuk ettiği 'a 3-0 mağlup olduğu maçta, ikinci yarının başında forma şansı bulan , sakatlığı nedeniyle 85. dakikada oyundan alınmıştı.

    1. 3.11.2018 21:04
    2. Güncelleme: 4.11.2018 01:22
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