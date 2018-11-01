İdman kıran kırana geçti – Fotomaç – 01 Kasım 2018
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    İdman kıran kırana geçti

    İdman kıran kırana geçti
    Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çift kale maç esnasında 'in eli yüzüne gelen , saha içinde sakatlık yaşadı. Kenara gelen Hollandalı futbolcu, doktorların müdahalesinin ardından oyuna geri döndü. Sakatlığı bulunan idmana katılmazken, Atiba ve salonda çalıştı.
    1. 1.11.2018
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