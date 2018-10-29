Yönetim çok terleyecek – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Yönetim çok terleyecek

    Yönetim çok terleyecek

    'da 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    'da 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden Tolga, ve Atiba sezon sonunda 36, 35, 32, Mustafa 31 olacak. Avrupa'nın en yaşlı ikinci kadrosuna sahip olan 'ta kimlere sözleşme önerileceği, kimlerle vedalaşılacağı merakla bekleniyor. Pepe, Adriano ve Babel'le kontrat yenilenmezse ocakta satılıp para kazanılacak.

    1. 29.10.2018
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