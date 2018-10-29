Yönetim çok terleyecek
Kartal'da 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Kartal'da 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden Tolga, Pepe ve Atiba sezon sonunda 36, Adriano 35, Babel 32, Mustafa 31 olacak. Avrupa'nın en yaşlı ikinci kadrosuna sahip olan Beşiktaş'ta kimlere sözleşme önerileceği, kimlerle vedalaşılacağı merakla bekleniyor. Pepe, Adriano ve Babel'le kontrat yenilenmezse ocakta satılıp para kazanılacak.
- 29.10.2018
- Phillip Cocu Ülker Stadı'ndan böyle ayrıldı
- Özsoy: Teknik direktör ile ilgili alacağımız yeni kararları en kısa sürede bildireceğiz
- Erman Toroğlu: Baş hatalı varsa Ali Koç ve ekibidir
- Erman Toroğlu: 3 gün önce ayıp edilmişti Cocu'ya, Ali Koç öyle demedi mi?
- Volkan Demir: Ankaragücü Fenerbahçe'ye futbol dersi verdi
-
Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
-
Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
-
Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
Yönetim çok terleyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.