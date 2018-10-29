Yönetim çok terleyecek

Kartal'da 9 oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu isimlerden Tolga, Pepe ve Atiba sezon sonunda 36, Adriano 35, Babel 32, Mustafa 31 olacak. Avrupa'nın en yaşlı ikinci kadrosuna sahip olan Beşiktaş'ta kimlere sözleşme önerileceği, kimlerle vedalaşılacağı merakla bekleniyor. Pepe, Adriano ve Babel'le kontrat yenilenmezse ocakta satılıp para kazanılacak.