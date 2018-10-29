Babel’de şok istatistik – Fotomaç – 29 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Babel’de şok istatistik

    Babel’de şok istatistik

    Bu sezon 6 gol 1 asistle takımın hücumda en etkili ismi olan , top kaptırmada da zirvede!..

    Bu sezon 6 gol 1 asistle takımın hücumda en etkili ismi olan , top kaptırmada da zirvede!.. Hollandalı yıldız, maç başına 6.6 top kaybı ile oynuyor. Vagner Love da 6.3 top kaybıyla onu izliyor. 'in Love ve Lens ile birlikte kilit pas oranı da 1'in altında.

    1. 29.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel’de şok istatistik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN