Babel’de şok istatistik

Bu sezon 6 gol 1 asistle takımın hücumda en etkili ismi olan Ryan Babel, top kaptırmada da zirvede!.. Hollandalı yıldız, maç başına 6.6 top kaybı ile oynuyor. Vagner Love da 6.3 top kaybıyla onu izliyor. Ryan Babel'in Love ve Lens ile birlikte kilit pas oranı da 1'in altında.