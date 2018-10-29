Alvaro Negredo: Nedeni Cenk’ti – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    Alvaro : Nedeni Cenk’ti

    Alvaro <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>: Nedeni Cenk’ti

    'tan Dubai ekibi 'a olan Alvaro , Goal'e verdiği röportajda günlerine değindi.

    'tan Dubai ekibi 'a olan Alvaro , Goal'e verdiği röportajda günlerine değindi. Siyah-beyazlı ekibe imza attığında 35 gol sözü vermediğini belirten İspanyol golcü, "'ta Cenk varken devamlılık sağlayamadım. Orada kariyerim bu yüzden istediğim gibi gitmedi" dedi. , Quaresma ile sorun yaşadığı iddialarını ise yalanladı.

    1. 29.10.2018
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