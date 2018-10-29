Beşiktaş'tan Dubai ekibi Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş günlerine değindi. Siyah-beyazlı ekibe imza attığında 35 gol sözü vermediğini belirten İspanyol golcü, "Beşiktaş'ta Cenk varken devamlılık sağlayamadım. Orada kariyerim bu yüzden istediğim gibi gitmedi" dedi. Negredo, Quaresma ile sorun yaşadığı iddialarını ise yalanladı.