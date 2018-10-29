Alvaro Negredo: Nedeni Cenk’ti
Beşiktaş'tan Dubai ekibi Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş günlerine değindi.
Beşiktaş'tan Dubai ekibi Al Nasr'a transfer olan Alvaro Negredo, Goal'e verdiği röportajda Beşiktaş günlerine değindi. Siyah-beyazlı ekibe imza attığında 35 gol sözü vermediğini belirten İspanyol golcü, "Beşiktaş'ta Cenk varken devamlılık sağlayamadım. Orada kariyerim bu yüzden istediğim gibi gitmedi" dedi. Negredo, Quaresma ile sorun yaşadığı iddialarını ise yalanladı.
- 29.10.2018
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Toplam 3
Yorum
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
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Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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