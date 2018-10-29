"Ayağa kalkmalıyız"
Teknik direktör Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçının çıkış yakalamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Teknik direktör Şenol Güneş, Çaykur Rizespor maçının çıkış yakalamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Takımla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Genk maçında yaşananları orada bırakıp sadece Rizespor maçına odaklanmalıyız. İleriye bakacağız. Kendi işimizi yapacağız ve de en iyi şekilde yapacağız. Buna gücümüz var. Ben size inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 29.10.2018
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Toplam 3
Yorum
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
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ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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