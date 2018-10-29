"Ayağa kalkmalıyız" – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    "Ayağa kalkmalıyız"

    "Ayağa kalkmalıyız"

    , maçının çıkış yakalamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

    , maçının çıkış yakalamak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Takımla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın, "Genk maçında yaşananları orada bırakıp sadece Rizespor maçına odaklanmalıyız. İleriye bakacağız. Kendi işimizi yapacağız ve de en iyi şekilde yapacağız. Buna gücümüz var. Ben size inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    1. 29.10.2018
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