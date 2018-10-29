Kartal moral arıyor
Ligde ve Avrupa’da oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan siyah-beyazlılar, kazanıp çıkışa geçmek istiyor
Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bülent Yıldırım. 4 Ekim'de Malmö maçıyla başlayan kaybetme serisini ligde Atiker Konyaspor beraberliği ve Göztepe mağlubiyeti ile devam ettiren Beşiktaş, son kaybını perşembe akşamı Avrupa Ligi maçında Belçika ekibi Genk'e 4-2'lik skorla yaşadı.
GENK ÖNÜNDE PROTESTO EDİLMİŞTİ
Genk karşılaşması aynı zamanda Vodafone Park açıldığından bu yana ilk kez büyük çapta protestoların yaşandığı bir karşılaşma olmuştu. Kötü gidişi Çaykur Rizespor'a karşı alacağı bir galibiyet ile durdurmak ve taraftarı ile barışmak isteyen siyah-beyazlıların tek amacı bu akşam 3 puan alıp moral bulmak.
TÖRE'YE ÖZEL GÖREV
Sakat futbolcuların çokluğunun yanı sıra Lens'in de cezalı olması kadroda rotasyona neden olacak. Babel ve Genk maçında sakatlanan Tolgay forma giyemeyecek. Tedavileri süren Pepe ve Ljajic'in de riske edilmesi beklenmiyor. Şenol Güneş eksikler nedeniyle Gökhan Töre'ye ilk onbirde görev verecek.
ADRİANO NİHAYET
Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adriano'nun bugün kadroda yer alması bekleniyor. Son iki idmanda takımla çalışan Brezilyalı oyuncunun ilk onbirde yer alma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Adriano oynamazsa sol bekte yine Caner oynayacak.
Q7 VE OZİ'YE TERAPİ
Şenol Güneş, futbolcuların bozulan morallerini düzeltmek için hafta boyunca bireysel görüşmeler gerçekleştirdi. Genk maçının en çok tepki gören iki oyuncusu olan Oğuzhan Özyakup ve Ricardo Quaresma ile özel olarak konuşan tecrübeli çalıştırıcı, iki futbolcudan sahada sadece oyunlarına odaklanmalarını ve taraftarlar ile kesinlikle olumsuz diyaloğa girmemelerini istedi.
FORM TUTAN LOVE EN BÜYÜK KOZU
Genk maçında sonradan girip iki gol atan Vagner Love, bugün de Kartal'ın en büyük kozu. Hücum hattındaki diğer isimler Ricardo Quaresma, Oğuzhan ve Gökhan Töre olacak. Beşiktaş'ın muhtemel onbiri şöyle: Karius -Gökhan Gönül, Vida, Necip, Adriano (Caner) - Atiba, Medel -Quaresma, Oğuzhan, Gökhan Töre ve Vagner Love.
AVRUPA DÖNÜŞÜ ZORLANIYOR
Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi maçları dönüşünde kazanmakta zorlanıyor. Siyah- beyazlılar, Avrupa sonrası ligde yaptığı 6 maçta 2 kez galip gelebildi. 3 karşılaşmadan berabere ayrılan Güneş'in öğrencileri, 1 kez sahadan yenik ayrıldı.
MAÇTAN RAKAMLAR
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor tarihte 44 kez karşılaştı. 27 mücadeleyi Beşiktaş kazanırken, 10 maçta ise Rize güldü. 7 karşılaşma ise berabere bitti.
İstanbul'da oynanan toplam 25 karşılaşma da Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada da Beşiktaş 5, Çaykur Rizespor 1 kez galip geldi. 4 maç berabere bitti.
RİZESPOR'DA 2 EKSİK
Çaykur Rizespor'da iki önemli eksik bulunuyor. Yeşil- mavili takımda Samudio ile Abdullah Durak, kırmızı kart cezaları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Teknik patron Buruk, özellikle Samudio'yu arayacaklarını söyledi
- 29.10.2018
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
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