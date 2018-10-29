Kartal moral arıyor – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    moral arıyor

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> moral arıyor

    Ligde ve Avrupa’da oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyet çıkartamayan siyah-beyazlılar, kazanıp çıkışa geçmek istiyor

    Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem . 4 Ekim'de Malmö maçıyla başlayan kaybetme serisini ligde beraberliği ve mağlubiyeti ile devam ettiren , son kaybını perşembe akşamı Avrupa Ligi maçında ekibi Genk'e 4-2'lik skorla yaşadı.

    GENK ÖNÜNDE PROTESTO EDİLMİŞTİ
    Genk karşılaşması aynı zamanda açıldığından bu yana ilk kez büyük çapta protestoların yaşandığı bir karşılaşma olmuştu. Kötü gidişi 'a karşı alacağı bir galibiyet ile durdurmak ve taraftarı ile barışmak isteyen siyah-beyazlıların tek amacı bu akşam 3 puan alıp moral bulmak.

    TÖRE'YE ÖZEL GÖREV
    Sakat futbolcuların çokluğunun yanı sıra Lens'in de cezalı olması kadroda rotasyona neden olacak. Babel ve Genk maçında sakatlanan Tolgay forma giyemeyecek. Tedavileri süren Pepe ve Ljajic'in de riske edilmesi beklenmiyor. eksikler nedeniyle 'ye ilk onbirde görev verecek.

    ADRİANO NİHAYET
    Yaklaşık 1.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Adriano'nun bugün kadroda yer alması bekleniyor. Son iki idmanda takımla çalışan Brezilyalı oyuncunun ilk onbirde yer alma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Adriano oynamazsa sol bekte yine Caner oynayacak.

    Q7 VE OZİ'YE TERAPİ
    , futbolcuların bozulan morallerini düzeltmek için hafta boyunca bireysel görüşmeler gerçekleştirdi. Genk maçının en çok tepki gören iki oyuncusu olan ve ile özel olarak konuşan tecrübeli çalıştırıcı, iki futbolcudan sahada sadece oyunlarına odaklanmalarını ve taraftarlar ile kesinlikle olumsuz diyaloğa girmemelerini istedi.

    FORM TUTAN LOVE EN BÜYÜK KOZU
    Genk maçında sonradan girip iki gol atan , bugün de 'ın en büyük kozu. Hücum hattındaki diğer isimler , Oğuzhan ve olacak. 'ın muhtemel onbiri şöyle: Karius -, Vida, Necip, Adriano (Caner) - Atiba, -Quaresma, Oğuzhan, Gökhan Töre ve .

    AVRUPA DÖNÜŞÜ ZORLANIYOR
    Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi maçları dönüşünde kazanmakta zorlanıyor. Siyah- beyazlılar, Avrupa sonrası ligde yaptığı 6 maçta 2 kez galip gelebildi. 3 karşılaşmadan berabere ayrılan Güneş'in öğrencileri, 1 kez sahadan yenik ayrıldı.

    MAÇTAN RAKAMLAR
    Beşiktaş ile tarihte 44 kez karşılaştı. 27 mücadeleyi Beşiktaş kazanırken, 10 maçta ise Rize güldü. 7 karşılaşma ise berabere bitti.

    İstanbul'da oynanan toplam 25 karşılaşma da Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor.

    İki takım arasında oynanan son 10 resmi karşılaşmada da Beşiktaş 5, Çaykur Rizespor 1 kez galip geldi. 4 maç berabere bitti.

    RİZESPOR'DA 2 EKSİK
    Çaykur Rizespor'da iki önemli eksik bulunuyor. Yeşil- mavili takımda Samudio ile Abdullah Durak, kırmızı kart cezaları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Teknik patron Buruk, özellikle Samudio'yu arayacaklarını söyledi

    1. 29.10.2018
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