Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor karşısındaki ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. İşte siyah beyazlılarda maça başlaması beklenen ilk 11
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