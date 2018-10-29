3 oyuncu için sarı alarm

Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Caner Erkin ve Medel bu akşam da oynayıp yine sarı kart görmeleri durumunda 11. haftada deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımını eksik bırakacak.