3 oyuncu için sarı alarm – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    3 oyuncu için sarı alarm

    3 oyuncu için sarı alarm

    'ta 3 futbolcu ceza sınırında.

    'ta 3 futbolcu ceza sınırında. Üçer sarı kartı bulunan , ve bu akşam da oynayıp yine sarı kart görmeleri durumunda 11. haftada deplasmanda oynanacak maçında takımını eksik bırakacak.

    1. 29.10.2018
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