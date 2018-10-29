3 oyuncu için sarı alarm
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında.
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Üçer sarı kartı bulunan Ricardo Quaresma, Caner Erkin ve Medel bu akşam da oynayıp yine sarı kart görmeleri durumunda 11. haftada deplasmanda oynanacak Medipol Başakşehir maçında takımını eksik bırakacak.
- 29.10.2018
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Maç Sonucu | Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Toros Terim farkı yok o zaman iyi oyuncuları derval hazırlamış İtalya’dan kovulduğunu Abdülkerim tv kanalından duyurdu öğrenmiş olduk.
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Galatasaray ve Fenerbahçe derbiye moralsiz gidiyor
Toplam 2
Yorum
ARTIZ FATIH DEFOL! UA'nin patron'u Fatih. Takimi bitirdin hep zeytinyaglik yaptın yetti artık DEFOL GIT.
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Kadıköy'de felaket! Fenerbahçe 1 - 3 Ankaragücü
Toplam 9
Yorum
KOÇ DEFOLLLLLL Koskoca FENERBAHÇE zengin'in hobisi oldu! Babası BJK'nin en büyük destekçisi bu da KÖSTEBEK. AZIZ BASKAN BIZI AFFFET.
3 oyuncu için sarı alarm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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