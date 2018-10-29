Talisca'dan 15'te 15! – Fotomaç – 29 Ekim 2018
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    'dan 15'te 15!

    Talisca'dan 15'te 15!

    Çin 'inde Anderson fırtınası hız kesmiyor. Brezilyalı yıldız, 'nin 'i 3-0 yendiği maçta ceza sahası dışından enfes bir plase ile takımı adına 3. golü kaydederek 15 maçta 15 gole ulaştı.

    Çin 'inde Anderson fırtınası hız kesmiyor. Brezilyalı yıldız, 'nin 'i 3-0 yendiği maçta ceza sahası dışından enfes bir plase ile takımı adına 3. golü kaydederek 15 maçta 15 gole ulaştı. Guangzhou, 'dan Talisca'nın bonservisini de almıştı.

    1. 29.10.2018
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