Fabricio geri dönmek istiyor

Cenk Tosun'un geri dönüşünün konuşulduğu Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a giden Fabri, geri dönmek için haber yolladı. Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.