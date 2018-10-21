Fabricio geri dönmek istiyor – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Fabricio geri dönmek istiyor

    Fabricio geri dönmek istiyor

    'un geri dönüşünün konuşulduğu 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

    'un geri dönüşünün konuşulduğu 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 6 milyon Euro'ya Fulham'a giden Fabri, geri dönmek için haber yolladı. Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.

    1. 21.10.2018
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