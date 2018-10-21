Real Madrid'den Guti bombası
Kötü günler yaşayan Real Madrid'de Lopetegui'nin yerine teknik direktör olarak düşünülen isimlerin başında Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez geliyor.
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor.
Eflatun-beyazlılar, Zinedine Zidane'ın ayrılığı sonrası İspanyol teknik adam Lopetegui'yi takımın başına getirdi. Lopetegui yönetiminde ve Ronaldo'suz sezona başlayan Real Madrid son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Real Madrid, 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi.
Real'in son olarak La Liga'da taraftarları önünde Levante'ye yenilmesi Lopetegui'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Real Madrid'de teknik direktör değişikliği gündeme geldi.
GUTI HERNANDEZ GÜNDEMDE
İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör alternatifleri arasında Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez ilk sıralarda bulunuyor.
Guti Hernandez, Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid B takımının antrenörlüğünü yapmıştı.
- 21.10.2018 16:39
- Güncelleme: 21.10.2018 17:02
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Real Madrid'den Guti bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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