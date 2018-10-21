Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Real Madrid'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor.



Eflatun-beyazlılar, Zinedine Zidane'ın ayrılığı sonrası İspanyol teknik adam Lopetegui'yi takımın başına getirdi. Lopetegui yönetiminde ve Ronaldo'suz sezona başlayan Real Madrid son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Real Madrid, 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi.







Real'in son olarak La Liga'da taraftarları önünde Levante'ye yenilmesi Lopetegui'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Real Madrid'de teknik direktör değişikliği gündeme geldi.



GUTI HERNANDEZ GÜNDEMDE

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör alternatifleri arasında Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez ilk sıralarda bulunuyor.



Guti Hernandez, Beşiktaş'a gelmeden önce Real Madrid B takımının antrenörlüğünü yapmıştı.



