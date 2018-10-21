Real Madrid'den Guti bombası – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    'den Guti bombası

    Real Madrid'den Guti bombası

    Kötü günler yaşayan 'de Lopetegui'nin yerine teknik direktör olarak düşünülen isimlerin başında 'ın yardımcı antrenörü geliyor.

    Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan 'de teknik direktör Julen Lopetegui'nin koltuğu sallanıyor.

    Eflatun-beyazlılar, 'ın ayrılığı sonrası İspanyol teknik adam Lopetegui'yi takımın başına getirdi. Lopetegui yönetiminde ve Ronaldo'suz sezona başlayan Real Madrid son haftalarda büyük düşüş yaşadı. Madrid ekibi, ligde oynadığı son 4 maçta 3 yenilgi 1 beraberlik yaşadı. Real Madrid, 4 maçta yalnızca 1 gol atabildi.



    Real'in son olarak La Liga'da taraftarları önünde Levante'ye yenilmesi Lopetegui'yi eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Real Madrid'de teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

    GUTI HERNANDEZ GÜNDEMDE
    İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de teknik direktör alternatifleri arasında 'ın yardımcı antrenörü ilk sıralarda bulunuyor.

    Guti Hernandez, 'a gelmeden önce Real Madrid B takımının antrenörlüğünü yapmıştı.

    1. 21.10.2018 16:39
    2. Güncelleme: 21.10.2018 17:02
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