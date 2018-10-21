Pahalı oyuncu almayacağız!

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, transfer dönemlerinde artık yüksek meblağlar ödemeyeceklerini ifade etti. Mahmutyazıcıoğlu, "Yüksek bonservisler ödeyerek oyuncu alma devri kapandı, hedef nokta atışı. Hatalarımız oluyor elbette ancak tüm bunlardan gereken dersi çıkartarak, bir sonraki hamlemizi öyle yapıyoruz" dedi.