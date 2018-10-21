Pahalı oyuncu almayacağız! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Pahalı oyuncu almayacağız!

    Pahalı oyuncu almayacağız!

    Beşiktaşlı yönetici , dönemlerinde artık yüksek meblağlar ödemeyeceklerini ifade etti.

    Beşiktaşlı yönetici , dönemlerinde artık yüksek meblağlar ödemeyeceklerini ifade etti. Mahmutyazıcıoğlu, "Yüksek bonservisler ödeyerek oyuncu alma devri kapandı, hedef nokta atışı. Hatalarımız oluyor elbette ancak tüm bunlardan gereken dersi çıkartarak, bir sonraki hamlemizi öyle yapıyoruz" dedi.

    1. 21.10.2018
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