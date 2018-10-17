Potada rakip Neptunas – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Potada rakip

    Potada rakip <a href="/index/neptunas?id=40f37f29-e58e-4e0c-9b01-8c4e07e0dc23" class="" rel="tag">Neptunas</a>
    ?Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D ikinci maçında bugün deplasmanda Litvanya'nın ekibi ile karşı karşıya gelecek. Klaipeda kentindeki Svyturio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Grubun ilk haftasında siyahbeyazlı takım, temsilcisi Medi Bayreuth'a 78- 70, ise İtalyan ekibi Segafredo Virtus Bologna'ya 83-78 mağlup oldu.
    1. 17.10.2018
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