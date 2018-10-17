Adem Ljajic müjdesi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    müjdesi

    Adem Ljajic müjdesi

    Sırbistan ’nda yaşadığı sakatlık sonrasında ’a dönen Ljajic tedaviye yanıt verdi, maçında takımdaki yerini alabilecek.

    Sırbistan kampında sakatlanan ve sağ kasık adalesinde yırtık tespit edilen , yapılan tedaviye beklenenden hızlı yanıt verdi. Yapılan tetkiklerin ardından sakatlığının hızla iyileştiği görülen Ljajic, fizyoterapist kontrolünde yapacağı antrenmanın ardından tekrar muayene edilecek. Sırp futbolcunun bu hafta sonu oynanacak olan karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi bekleniyor. Öte yandan U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrasında karşılaşmayı yarıda bırakan Adriano'nun da tedavisine hemen başlandı. Brezilyalı futbolcunun dizinde oluşan ödemin giderilmesinden sonra bu futbolcu tekrar kontrolden geçecek. Adriano'nun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
    1. 17.10.2018
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