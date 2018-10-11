Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

    , ’in 9. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

    Salonda yapılan ve basına kapalı olan antrenman bir saate yakın sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge ve kuvvet çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı parkurda oyuncular değişmeli olarak programı tamamladılar.

    Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, , , Cyle Larin, Domagoj Vida, , Enzo Rocco, , , Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.

    Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 11.10.2018 15:12
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