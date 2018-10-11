Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Antrenmana milli takımlarda olan Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Enzo Rocco, Pepe, Ryan Babel, Güven Yalçın, Utku Yuvakuran ve Dorukhan Toköz katılmadı.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bu akşam saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 11.10.2018 15:12
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vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
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erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
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İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
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austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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