Yaşlı Kartallar! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yaşlı Kartallar!

    Yaşlı Kartallar!

    Kartal, 30.91’lik ortalama ile Avrupa’nın en yaşlı ikinci takımı oldu 30.93’lük yaş ortalaması ile ilk sırada yer aldı.

    ekiplerinin yaş ortalamasının yüksek olması dikkat çekiyor. Avrupa'nın Kuzey Kıbrıs'tan sonra en yaşlı ligi olan Süper Lig'de tam 4 takım, en yaşlı 10 takım arasına girerken; ise 2'nci sırada yer aldı. Cies Football'ın araştırmasına göre Avrupa'nın en yaşlı takımı 30.93 ortalama ile olurken, Beşiktaş da 30.91'lik ortalama ile 2. sırada yer aldı. Ankaragücü 30.44 ortalama ile 5. sırada yer alırken, 30.02 ile 8. ve da 29.98 ile 9. sırada yer aldılar.

    Bu arada Resmi gazetede yayımlanan kararla yaz saati uygulaması 1 sene daha devam edecek. Avrupa'da ise 28 Ekim'den sonra saatler geri alınacak. Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Sarpsborg ile 29 Kasım'da deplasmanda oynayacağı grup maçı ise 30 Kasım'da gecesi erecek. Beşiktaş, bu maçın ardından ise 2 Aralık'ta G.Saray'ı konuk edecek. Sarpsborg maçı sonrası 'a dönecek olan siyah beyazlılar, sadece 1 gün dinlenme fırsatı bularak derbiye çıkacak.
    1. 3.10.2018
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