Yaşlı Kartallar!
Kartal, 30.91’lik ortalama ile Avrupa’nın en yaşlı ikinci takımı oldu Apollon Limassol 30.93’lük yaş ortalaması ile ilk sırada yer aldı.
Bu arada Resmi gazetede yayımlanan kararla yaz saati uygulaması 1 sene daha devam edecek. Avrupa'da ise 28 Ekim'den sonra saatler geri alınacak. Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Sarpsborg ile 29 Kasım'da deplasmanda oynayacağı grup maçı ise 30 Kasım'da gecesi erecek. Beşiktaş, bu maçın ardından ise 2 Aralık'ta G.Saray'ı konuk edecek. Sarpsborg maçı sonrası İstanbul'a dönecek olan siyah beyazlılar, sadece 1 gün dinlenme fırsatı bularak derbiye çıkacak.
- 3.10.2018
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Ali Koç'tan Fenerbahçe'de kriz itirafı!
Toplam 1
Yorum
Hayaller ve masallar Başkan özetle diyor ki futbolu boşverin basketbol ve voleybol seyredin futbol işini biz beceremedik. Bu sene hedef küme düşmemek.
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Fatih Terim: "Kazanamıyorsak beraberlik iyidir"
Toplam 1
Yorum
Şampiyon GALATSARAY Hertürlü alıcaz bu maç bizde.
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Porto - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Toplam 3
Yorum
Kagan Haydi be Galatasaray bu sene güldür yüzümüzü birkere ya cok mu istedik sizden
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