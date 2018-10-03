Malmö’de altı oyuncu iyileşti! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’de altı oyuncu iyileşti!

    Malmö’de altı oyuncu iyileşti!

    'ın rakibi 'de, müsabaka öncesinde sakatlığı bulunan 6 futbolcu iyileşti ve takıma döndü.

    Özellikle golcü futbolcu , maçına yetiştirilmeye çalışıyordu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Strandberg'in Beşiktaş karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği duyuruldu. 'de Beşiktaş maçı öncesi bu sezon 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen forvet Strandberg dışında Dahlin, Bengtsson, Oscar Lewicki, Molins ve Andersson iyileştiler.
    1. 3.10.2018
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