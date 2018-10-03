Beşiktaş İsveç’e uçuyor – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’e uçuyor

    Beşiktaş İsveç’e uçuyor
    , Malmö ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın 'daki hazırlıklarını tamamladı. , bugün 14.00'de özel uçakla 'in Malmö şehrine gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta yapacak. Antrenman öncesi TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 3.10.2018
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