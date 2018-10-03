Adriano’ya özel idman – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’ya özel idman

    Adriano’ya özel idman
    Siyah-beyazlıların yıldızı , idman eksikliği gidermek için özel olarak çalışıyor. Bir süredir formasından uzak kalan Adriano bireysel çalışmalara başladı. Brezilyalı sol bekin antrenman eksikliğini, performans antrenörleri ile yapacağı özel çalışmalarla kapatmasının hedeflendiği ifade edildi.
    1. 3.10.2018
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