Beşiktaş taraftarı stada alınmayacak – Fotomaç – 03 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    taraftarı stada alınmayacak

    Beşiktaş taraftarı stada alınmayacak
    temsilcisi Malmö, siyah beyazlı taraftarlara Kulübü'nün isteği doğrultusunda bilet satılmayacağını resmi internet sitesinden Türkçe olarak duyurdu. İsveç ekibi, "Beşiktaş kulübü, Malmö'de oynayacağı maç için kendi seyircilerine bilet satılmamasını istemiştir. Bundan dolayı, stadyumda misafir takım tribünü olmayacaktır. Beşiktaş forma veya aksesuarları taşıyan taraftarlar, maç biletleri olsa dahi, stadyuma alınmayacaktır" açıklamasını yaptı.
    1. 3.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş taraftarı stada alınmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN