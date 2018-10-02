Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Malmö, flaş bir açıklama yayımladı. Malmö'nün Türkçe yayımladığı mesajda ""Bileti olsa dahi siyah beyaz formalı taraftarların stada girişi yasaklanmıştır" denildi.
İşte Malmö'nün Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı Türkçe açıklama:
"Beşiktaş, kendi taraftarlarına bilet satılmamasını talep etti. Bileti olsa dahi siyah beyaz formalı taraftarların stada girişi yasaklanmıştır."
- 2.10.2018 16:51
- Güncelleme: 2.10.2018 16:54
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Yorum
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Ali S.a bursasporumuz ankaradan selam biletler ne zamn cikcak bi bilgi verseniz
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
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fbli asi ali koç yanlıştan dön gönder bu adamı yaa aykut veya yanal yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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