Malmö'den flaş Beşiktaş açıklaması!
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'den flaş açıklaması!

    <a href="/index/malmo?id=146ccf79-c98b-4cdf-940a-de62736e3956" class="" rel="tag">Malmö</a>'den flaş <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması!

    'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi , flaş bir açıklama yayımladı. 'nün Türkçe yayımladığı mesajda ""Bileti olsa dahi siyah beyaz formalı taraftarların stada girişi yasaklanmıştır" denildi.

    İşte Malmö'nün Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı Türkçe açıklama:

    ", kendi taraftarlarına bilet satılmamasını talep etti. Bileti olsa dahi siyah beyaz formalı taraftarların stada girişi yasaklanmıştır."

    1. 2.10.2018 16:51
    2. Güncelleme: 2.10.2018 16:54
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