Bursalı taraftarlar serbest! – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Bursalı taraftarlar serbest!

    Bursalı taraftarlar serbest!
    Beşiktaşlı taraftarlara saldıran Bursasporlu 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karışan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi Bursa'da gözaltına almıştı. Maçlara giriş yasağı bulunan 2 kişi hakkında 'kasten adam yaralamak' suçundan işlem yapılırken, bu kişiler daha sonra serbest bırakıldı.
    1. 3.10.2018
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