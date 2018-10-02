Beşiktaş'tan şok iddiaya açıklama geldi!
Beşiktaş, Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü iddialarını yalanladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Sabah Gazetesi'nde bugün Mahmut Övür'ün köşesinde yer alan Başkanımız Fikret Orman'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü haberi gerçeklerle örtüşmemektedir. Başkanımızın haberde geçtiği gibi herhangi bir görüşmesi ve düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.
Milyonlarca taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan, en eski ve en köklü kulübünün Başkanlığı'nı yapan; ayrıca Türk futbolunun gelişim ve değişimi adına Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkanımız Fikret Orman, bundan sonra da sadece Beşiktaş JK ve futbolun içinde olan bir gelecek planlamaktadır.
Kıymetli kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.
Saygılarımızla,
Beşiktaş JK"
- 2.10.2018 15:25
- Güncelleme: 2.10.2018 15:26
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?
Toplam 1
Yorum
fbli asi ali koç yanlıştan dön gönder bu adamı yaa aykut veya yanal yeterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
fbli boş boş konuşma sizin paraya taptığınızı alem biliyor
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Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe açıklaması!
Toplam 10
Yorum
Osman olamaaaaazzzzzz. Şimdi üzüldüm işte!!!
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