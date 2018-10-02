Beşiktaş'tan şok iddiaya açıklama geldi!
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    02 Ekim 2018, Salı
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    'tan şok iddiaya açıklama geldi!

    Beşiktaş'tan şok iddiaya açıklama geldi!

    , 'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için Genel Başkanı 'yla görüştüğü iddialarını yalanladı.

    'tan yapılan açıklama şu şekilde;

    "Sabah Gazetesi'nde bugün 'ün köşesinde yer alan Başkanımız 'ın Beşiktaş Belediye Başkanlığı için, Genel Başkanı ile görüştüğü haberi gerçeklerle örtüşmemektedir. Başkanımızın haberde geçtiği gibi herhangi bir görüşmesi ve düşüncesi hiçbir zaman olmamıştır.

    Milyonlarca taraftarıyla 'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan, en eski ve en köklü kulübünün Başkanlığı'nı yapan; ayrıca Türk futbolunun gelişim ve değişimi adına Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de sürdüren Başkanımız Fikret Orman, bundan sonra da sadece Beşiktaş ve futbolun içinde olan bir gelecek planlamaktadır.

    Kıymetli kamuoyunun ve büyük Beşiktaş taraftarının bundan sonra da çıkabilecek bu tür gerçek dışı iddia, haber ve yazılara inanmamasını rica ederiz.

    Saygılarımızla,

    Beşiktaş JK"

    1. 2.10.2018 15:25
    2. Güncelleme: 2.10.2018 15:26
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