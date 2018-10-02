Fikret Orman ile ilgili şok iddia! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile alakalı şok bir iddia ortaya atıldı.
    2 Ekim 2018 Salı, 12:17:38 Güncelleme: 12:20:14
    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!

    Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte o yazı:

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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!

    "Yerel seçimlerle ilgili siyaset kulisleri de piyasa gibi bir iniyor bir çıkıyor.

    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!

    Bazen her seçimde adı geçen eski rezerv isimler piyasayı aşağı çekerken, bazen de sürpriz isimler dalgalanmaya yol açıyor.

    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!

    Bu açıdan CHP'nin siyasi kulisleri diğerlerinden biraz daha hareketli...

    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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    Fikret Orman ile ilgili şok iddia!

    Mesela İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun, İstanbul'da ise Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem Muharrem İnce'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor.

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