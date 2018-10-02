Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile alakalı şok bir iddia ortaya atıldı.
2 Ekim 2018 Salı, 12:17:38
Güncelleme: 12:20:14
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Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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Sabah gazetesi yazarlarından Mahmut Övür, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İşte o yazı:
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Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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"Yerel seçimlerle ilgili siyaset kulisleri de piyasa gibi bir iniyor bir çıkıyor.
Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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Bazen her seçimde adı geçen eski rezerv isimler piyasayı aşağı çekerken, bazen de sürpriz isimler dalgalanmaya yol açıyor.
Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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Bu açıdan CHP'nin siyasi kulisleri diğerlerinden biraz daha hareketli...
Fikret Orman ile ilgili şok iddia!
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Mesela İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun, İstanbul'da ise Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem Muharrem İnce'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor.