Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü

    Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan büyük övgü
    Lyon Teknik Direktörü Bruno Genesio, ile 'ta oynadıkları maçı unutamadığını itiraf etti. Genesio, dün akşam cezaları nedeniyle seyircisiz oynadıkları S. Donetsk maçı öncesi yaptığı açıklamada taraftarlarını örnek göstererek, "Taraftarın futbolda ne kadar önemli olduğunu 'ta Beşiktaş maçında görmüştük" yorumunu yaptı.
    1. 3.10.2018
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