Quaresma formuyla göz dolduruyor! – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Quaresma formuyla göz dolduruyor!

    Quaresma formuyla göz dolduruyor!

    Beşiktaşlı yıldız 'nın performansı kadar istatistikleri de göz dolduruyor.

    Beşiktaşlı yıldız 'nın performansı kadar istatistikleri de göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon 5 gol 10 asistlik performansı ile takımının attığı 15 gole katkıda bulunan Quaresma, aynı rakama şimdiden yaklaştı. Bu sezon 2 gole imza atan Q7, şimdiden 7 asist yaptı ve toplamda 9 gole katkıda bulundu.

    İşte Quaresma'nın maçı sonrası açıklamaları:
    Sezon öncesi hazırlıklarına tam katılamadığım için eksiğim vardı. Haftalar geçtikçe kendimi daha iyi hissediyorum fizik olarak. Güven de kazanıyorum. Takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum.
    1. 29.9.2018 23:23
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