Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi, ameliyat edildi – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'ın genç futbolcusu , ameliyat edildi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın genç futbolcusu <a href="/index/alpay-celebi?id=c7b9ec23-e24e-4d1d-a66a-f892e305beec" class="" rel="tag">Alpay Çelebi</a>, ameliyat edildi

    ile oynanan Altı Ligi maçında sakatlanan 'ın genç futbolcusu ameliyat edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " altı takımımızın ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan genç futbolcumuz , sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi." denildi.

    Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Çelebi'ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandığı ifade edildi.

    1. 26.9.2018 16:54
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