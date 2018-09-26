Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi, ameliyat edildi
Fenerbahçe ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "21 yaş altı takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı maçta sağ dizinden sakatlanan genç futbolcumuz Alpay Çelebi, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyat edildi." denildi.
Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve Çelebi'ye artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandığı ifade edildi.
- 26.9.2018 16:54
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Toplam 1
Yorum
HİÇBİR ŞEY OLMAZ ARTIK TERİMİ SİSTEMİ OLMADIGINDAN RONALDODA GELSE PARA ETMEZ TAKIM PRES YAPAMIYOR SERDAR DEFANS OYUNCUSU HEP İLERDE HER OYNADIGI MACTA GOL YİYORUZ
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 12
Yorum
umut pektemek başakşehirde huzurluydu yedek girsede katkısı oluyordu larin kim deneyim lazım ona bakınca pektemeke çok haksızlık yapılıyor
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 12
Yorum
eray pektemek çalışmıyor dedi şenol hoca takıma giremeyeceğini biliyor neden çalışsın adam akıllı konuşun alın takıma zor bir şey mi larinden dah
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi, ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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