Tolgay’a Leipzig kancası
Alman ekipleri Stuttgart ve Wolfsburg’un ardından Leipzig de Tolgay Arslan’ı istedi. Bundesliga temsilcisi genç yıldız için 8 milyon euro’yu gözden çıkardı
Siyah- beyazlı takımın orta sahasının önemli parçası olan Tolgay için daha önce Bundesliga'dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Son gelişmelere göre; şimdi de Leipzig'in siyah-beyazlı oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı. Alman yetkilileri, 8 milyon euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için Beşiktaş yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon euro gibi bir rakam düşündüğü belirtildi. İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan siyah-beyazlıların, görüşmeleri çok uzatmadan Tolgay Arslan'ı satmaya razı olacağı iddia
- 25.8.2018
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Beşiktaş Loris Karius transferini duyurdu
Toplam 5
Yorum
serdar 2. tolgamız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bu kaleci ve bu defansla bu sene 4. lükde bize hayal
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Bafetimbi Gomis, Galatasaray'la vedalaştı
Toplam 1
Yorum
K.D Hadi yürü yürü yürü paraya git bize takılan çok Dolmuşa binde köyüne git bize tav olan çok çok çok
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Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray'a Gomis eleştirisi
Toplam 11
Yorum
Gs Fenerin sattığı futbolcular 27 28 yaşında bizimki 34 yaşında tabiki de ıyi fiyata sattık
Tolgay’a Leipzig kancası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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