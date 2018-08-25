Tolgay’a Leipzig kancası
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Tolgay’a Leipzig kancası

    Tolgay’a Leipzig kancası

    Alman ekipleri Stuttgart ve Wolfsburg’un ardından Leipzig de ’ı istedi. Bundesliga temsilcisi genç yıldız için 8 milyon euro’yu gözden çıkardı

    'ta Tolgay Arslan konusunda yeniden hareketli saatler yaşanmaya başladı.

    Siyah- beyazlı takımın orta sahasının önemli parçası olan Tolgay için daha önce Bundesliga'dan Stuttgart ve Wolfsburg devreye girmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Son gelişmelere göre; şimdi de Leipzig'in siyah-beyazlı oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı. Alman yetkilileri, 8 milyon euro bedeli gözden çıkardığı Tolgay için yöneticileri ile masaya oturma kararı alırken transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için işi hemen bitirmek istiyor.

    Beşiktaş Başkanı 'ın da Tolgay için gelecek teklife sıcak baktığı ancak 10 milyon euro gibi bir rakam düşündüğü belirtildi. İki kulübün yapacağı görüşmenin ardından fiyat konusunda orta yolu bulacakları mali yönden sıkıntılı bir dönemde olan siyah-beyazlıların, görüşmeleri çok uzatmadan 'ı satmaya razı olacağı iddia
    1. 25.8.2018
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