Potaya takviye
Beşiktaş Sompo Japan, Joe Alexander transferinde mutlu sona ulaştı ve 31 yaşındaki Tayvan doğumlu Amerikalı forveti kadrosuna katmayı başardı. Geçen sezon Hapoel Holon'da forma giyen Alexander ile 1 senelik anlaşmaya varıldı.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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Aslan Bu yil heycan duymuyordu,taraftar olarak hic bir enerji alamiyorduk
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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