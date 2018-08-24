Potaya takviye – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Potaya takviye

    Potaya takviye
    Beşiktaş Sompo Japan, transferinde mutlu sona ulaştı ve 31 yaşındaki Tayvan doğumlu Amerikalı forveti kadrosuna katmayı başardı. Geçen sezon Hapoel Holon'da forma giyen Alexander ile 1 senelik anlaşmaya varıldı.
    1. 24.8.2018
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