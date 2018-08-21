Partizan’a bileniyorlar – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    ’a bileniyorlar

    <a href="/index/partizan?id=3dd60674-b4cf-4b97-bd64-be12471e0145" class="" rel="tag">Partizan</a>’a bileniyorlar
    , maçı hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. maçında oynayan futbolcular sahada koşu ve rejenarasyon çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular istasyon idmanı sonrası çift kale maç ile şut çalışması yaptı.
    1. 21.8.2018
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