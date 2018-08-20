Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ın yeni başantrenörü

    <a href="/index/besiktas-sompo-japan?id=ae53c41a-ee90-4f20-bb71-09ce22909758" class="" rel="tag">Beşiktaş Sompo Japan</a>'ın yeni başantrenörü <a href="/index/dusko-ivanovic?id=879c5cb9-86a9-46f5-b795-4ea6689673c6" class="" rel="tag">Dusko Ivanovic</a>

    'ın yeni başantrenörü oldu

    ile yollarını ayıran , başantrenörlük görevine 'i getirdi.


    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Takımımızın başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam getirildi. 61 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.


    Antrenörük kariyerine 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Fribourg takımında başlayan Dusko Ivanovic, şu takımları çalıştırdı:
    1997-1998 Fribourg
    1998-1999 Fribourg
    1999-2000 Limoges
    2000-2001 Tau Vitoria
    2001-2002 Tau Vitoria
    2002-2003 Tau Vitoria
    2003-2004 Tau Vitoria
    2004-2005 Tau Ceramica
    2005-2006 Barcelona
    2006-2007 Barcelona
    2007-2008 Barcelona
    2008-2009 Tau Ceramica
    2009-2010 Caja Laboral
    2010-2011 Caja Laboral
    2011-2012 Caja Laboral
    2012-2013 Caja Laboral
    2014-2015 Panathinaikos
    2015-2016 Khimki
    2016-2017 Khimki


    1. 20.8.2018 17:35
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