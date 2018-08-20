Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic
Beşiktaş Sompo Japan'ın yeni başantrenörü Dusko Ivanovic oldu
Ufuk Sarıca ile yollarını ayıran Beşiktaş Sompo Japan, başantrenörlük görevine Dusko Ivanovic'i getirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın başantrenörlük görevine tecrübeli teknik adam Dusko Ivanovic getirildi. 61 yaşındaki Karadağlı çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.
Antrenörük kariyerine 1997-1998 sezonunda İsviçre'nin Fribourg takımında başlayan Dusko Ivanovic, şu takımları çalıştırdı:
1997-1998 Fribourg
1998-1999 Fribourg
1999-2000 Limoges
2000-2001 Tau Vitoria
2001-2002 Tau Vitoria
2002-2003 Tau Vitoria
2003-2004 Tau Vitoria
2004-2005 Tau Ceramica
2005-2006 Barcelona
2006-2007 Barcelona
2007-2008 Barcelona
2008-2009 Tau Ceramica
2009-2010 Caja Laboral
2010-2011 Caja Laboral
2011-2012 Caja Laboral
2012-2013 Caja Laboral
2014-2015 Panathinaikos
2015-2016 Khimki
2016-2017 Khimki
- 20.8.2018 17:35
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 6
Yorum
ua-43 öyle deme beleşhandacılar kızar şimdi sana ileri pas atgmaktan aciz adamı savunurlar şimdi
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Hakan Balta'ya veda
Toplam 1
Yorum
ua-43 yolun açık olsun kadroda olmasan bile takım içi uyumu asla bozmadın ihtiyaç halinde gerçek bir gs li duruşu gösterdin
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Çok değerli galibiyet
Toplam 2
Yorum
Belhanda'yı oynatacam diye geçen haftadaki akıcı oynayabilen takımı bozdun hoca. Sinan'ı forvet veya f.arkası oynatacağın yerde kanada çektin verim düştü.
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