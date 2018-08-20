Beşiktaş'ın rakibine Gençlerbirliği'nden transfer
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Partizan, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin Karadağlı futbolcusu Aleksandar Scekic'i transfer etti.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partizan ile bonservis konusunda anlaştık. Futbolcumuzun değerini biliyoruz. Karadağ Milli Takımı'nda da oynuyor. Fakat bu lige uygun şekilde ekonomimizi ayarlamamız gerekiyor. Kendisine kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Başkent ekibinin 2016 yazında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'de 35, Türkiye Kupası'nda ise 9 karşılaşmaya çıktı.
Partizan, 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
- 20.8.2018 22:08
- Güncelleme: 20.8.2018 22:08
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Beyefendi Özkan Sümerin neden istifa ettiği anlaşıldı. Zeki Yavru taraftar da kötü enerji oluşturuyor, biz yeteneksiz topcu istemiyoruz ! YETER
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
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Olçay Haklısın ikinci yarıda Beşiktaş Okadar kaçırmasaydı durum 4 - 14 olurdu
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
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Yorum
Vatan Fb, içinde sen yok hükmündesin.
Beşiktaş'ın rakibine Gençlerbirliği'nden transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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