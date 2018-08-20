Beşiktaş'ın rakibine Gençlerbirliği'nden transfer – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ın rakibine 'nden

    Beşiktaş'ın rakibine Gençlerbirliği'nden transfer

    'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Partizan, 1. Lig takımlarından 'nin Karadağlı futbolcusu Aleksandar Scekic'i etti.

    Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Partizan ile bonservis konusunda anlaştık. Futbolcumuzun değerini biliyoruz. Karadağ 'nda da oynuyor. Fakat bu lige uygun şekilde ekonomimizi ayarlamamız gerekiyor. Kendisine kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

    Başkent ekibinin 2016 yazında kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de 35, 'nda ise 9 karşılaşmaya çıktı.

    Partizan, 23 Ağustos Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 'ı ağırlayacak.


    1. 20.8.2018 22:08
    2. Güncelleme: 20.8.2018 22:08
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