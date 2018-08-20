Emre Mor Türkiyeye geliyor!

20 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:45:43
Güncelleme: 15:49:31
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Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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Emre Mor, yeniden Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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Almanya'da yaşayan eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Polat, Radyospor'a açıklamlarda bulundu;
Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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"Türkiye'den iki büyük takım ile görüşmeler var Emre Mor hakkında. Bundesliga'dan da iki takımdan çok ciddi teklifler geldi. Emre Mor gerçekten kiralık olarak her an transferi gerçekleşebilir"
Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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"Emre Mor İstanbul'un iki büyük takımı ile görüşme içinde onu söleyebilirim. Türkiye'ye de gelebilir. Borussia Dortmund takımında da Bundesliga tecrübesi oldu ve oradan da isteyenler var"
Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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"Bu hafta sonuna kadar Emre Mor'un transferi belli olacaktır. Kendisi hakkında hayırlısı olsun. Celta Vigo kiralık olarak oyuncuyu verebilir."
Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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"Fatih Hoca'nın tanıdığı bir isim ve takımında görmek isteyeceği bir oyuncu kesinlikle. Bu hafta sonuna kadar beklemek lazım. Emre Mor'un 4 yıllık anlaşması vardı bir yılı bitti. Celta Vigo uzun vadede ondan faydalanmak istiyor. Kiralık olarak gelebilir"