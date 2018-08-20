Emre Mor Türkiyeye geliyor! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!

    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 15:45:43 Güncelleme: 15:49:31
    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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    Emre Mor Türkiyeye geliyor!

    Emre Mor, yeniden Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer gündemine girdi.

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    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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    Emre Mor Türkiyeye geliyor!

    Almanya'da yaşayan eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Polat, Radyospor'a açıklamlarda bulundu;

    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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    Emre Mor Türkiyeye geliyor!

    "Türkiye'den iki büyük takım ile görüşmeler var Emre Mor hakkında. Bundesliga'dan da iki takımdan çok ciddi teklifler geldi. Emre Mor gerçekten kiralık olarak her an transferi gerçekleşebilir"

    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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    Emre Mor Türkiyeye geliyor!

    "Emre Mor İstanbul'un iki büyük takımı ile görüşme içinde onu söleyebilirim. Türkiye'ye de gelebilir. Borussia Dortmund takımında da Bundesliga tecrübesi oldu ve oradan da isteyenler var"

    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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    Emre Mor Türkiyeye geliyor!

    "Bu hafta sonuna kadar Emre Mor'un transferi belli olacaktır. Kendisi hakkında hayırlısı olsun. Celta Vigo kiralık olarak oyuncuyu verebilir."

    Emre Mor Türkiye'ye geliyor!
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    Emre Mor Türkiyeye geliyor!

    "Fatih Hoca'nın tanıdığı bir isim ve takımında görmek isteyeceği bir oyuncu kesinlikle. Bu hafta sonuna kadar beklemek lazım. Emre Mor'un 4 yıllık anlaşması vardı bir yılı bitti. Celta Vigo uzun vadede ondan faydalanmak istiyor. Kiralık olarak gelebilir"

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