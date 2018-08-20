Cenk Tosun'dan Beşiktaşlı Negredo'ya mesaj!
Everton forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Negredo'nun doğum gününü kutladı
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun Beşiktaş'ı unutmuyor.
Cenk sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar Matador!" yazarak Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Negredo'nun doğum gününü kutladı. İspanyol forvet ise "Teşekkürler kardeşim" yazarak bu jeste cevap verdi.
- 20.8.2018 13:21
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Şenol Güneş: "36. dakikadan sonra işler değişti"
Toplam 2
Yorum
Olursa.. Hoca ve yönetim sonunda Vida ve Negredo 'dan vazgeçemiyeceklerini anlamistir umarim.. Ha birde Töre diye bir oyuncu var onu da bi hatirlatan
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Antalyaspor'da seçim kararı!
Toplam 2
Yorum
skiski protesto demokratik bir haktır rejimin bir parçası olan ant.yönetimi zorbalıkla insanları susturmak istemekte.
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Vida vasattı
Toplam 1
Yorum
Analist Enzo Roco'da daha iyi her sekilde
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