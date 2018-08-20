Cenk Tosun'dan Beşiktaşlı Negredo'ya mesaj!
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan Beşiktaşlı 'ya mesaj!

    <a href="/index/cenk-tosun?id=e568d88f-86f0-4099-a5d8-3d00b4854db9" class="" rel="tag">Cenk Tosun</a>'dan Beşiktaşlı <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a>'ya mesaj!

    Everton forması giyen , hesabından 'tan takım arkadaşı olan 'nun doğum gününü kutladı

    Geçtiğimiz sezon ara döneminde 'tan Everton'a olan 'ı unutmuyor.

    Cenk hesabından "Mutlu yıllar Matador!" yazarak Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan 'nun doğum gününü kutladı. İspanyol forvet ise "Teşekkürler kardeşim" yazarak bu jeste cevap verdi.


    1. 20.8.2018 13:21
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