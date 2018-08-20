Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun Beşiktaş'ı unutmuyor.

Cenk sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar Matador!" yazarak Beşiktaş'tan takım arkadaşı olan Negredo'nun doğum gününü kutladı. İspanyol forvet ise "Teşekkürler kardeşim" yazarak bu jeste cevap verdi.



