Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 23 Ağustos Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular yenilenmeye yönelik çalıştı.
Diğer oyuncular ise teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde istasyon koşuları sonrası ayak tenisi oynadı. Pas, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, yarım sahada çift kale maç oynadı. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, Partizan karşılaşmasının hazırlıklarına yarı akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Negredo, doğum gününü kutladı
Beşiktaş'ta son iki maçta gol atarak dikkatleri üzerine çeken İspanyol futbolcu Alvaro Negredo, 33. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutladı.
Negredo, antrenman öncesi kesilen pastayla mutlu gününü yaşadı. Şenol Güneş ve takım arkadaşları da İspanyol futbolcuya yeni yaşında mutluluklar diledi.
Kaynak: AA
- 20.8.2018 14:04
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 6
Yorum
ua-43 öyle deme beleşhandacılar kızar şimdi sana ileri pas atgmaktan aciz adamı savunurlar şimdi
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Hakan Balta'ya veda
Toplam 1
Yorum
ua-43 yolun açık olsun kadroda olmasan bile takım içi uyumu asla bozmadın ihtiyaç halinde gerçek bir gs li duruşu gösterdin
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Çok değerli galibiyet
Toplam 2
Yorum
Belhanda'yı oynatacam diye geçen haftadaki akıcı oynayabilen takımı bozdun hoca. Sinan'ı forvet veya f.arkası oynatacağın yerde kanada çektin verim düştü.
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