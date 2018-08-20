Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak! – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!

    Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!

    Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile ’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.

    Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile 'na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.
    1. 20.8.2018 20:29
    2. Güncelleme: 20.8.2018 20:29
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