Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Tottenham maçında taraftarın ırkçı söylemleri nedeni ile UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Partizan, seyircisiz oynama cezası aldı. Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak.
- 20.8.2018 20:29
- Güncelleme: 20.8.2018 20:29
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Toplam 1
Yorum
Beyefendi Özkan Sümerin neden istifa ettiği anlaşıldı. Zeki Yavru taraftar da kötü enerji oluşturuyor, biz yeteneksiz topcu istemiyoruz ! YETER
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Önce çıldırttı sonra affettirdi
Toplam 8
Yorum
Olçay Haklısın ikinci yarıda Beşiktaş Okadar kaçırmasaydı durum 4 - 14 olurdu
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Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu
Toplam 7
Yorum
Vatan Fb, içinde sen yok hükmündesin.
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