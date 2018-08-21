Partizan - Beşiktaş maçını Kruzliak yönetecek – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Partizan - maçını Kruzliak yönetecek

    Partizan - Beşiktaş maçını Kruzliak yönetecek

    'ın Partizan ile oynayacağı play-off turu ilk maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

    üçüncü ön eleme turunda LASK Linz'i saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen ve Sırbistan'ın Partizan takımı ile eşleşen , perşembe günü TSİ 21.30'da deplasmanda Sırp takımı ile karşı karşıya gelecek.

    Partizan Stadyumu'nda oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

    1. 21.8.2018 22:33
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