Partizan - Beşiktaş maçını Kruzliak yönetecek
Beşiktaş'ın Partizan ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.
UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda LASK Linz'i saf dışı bırakarak play-off turuna yükselen ve Sırbistan'ın Partizan takımı ile eşleşen Beşiktaş, perşembe günü TSİ 21.30'da deplasmanda Sırp takımı ile karşı karşıya gelecek.
Partizan Stadyumu'nda oynanacak maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.
- 21.8.2018 22:33
- Giuliano 10,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a transfer oldu
- Fenerbahçe'nin yeni sol beki: Cristian Ramirez
- Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan Emre Akbaba açıklaması
- G.Saraylı taraftarları kızdıran görüntü! 6-0...
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe açıklaması
-
İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 3
Yorum
thebarbaros bu adam ciddi hatalar yapan bir kaleci ve beşiktaş'ın kalecisi olacak kapasitede değil. fabri'yi neden gönderdiklerini anlayamıyorum
-
Beşiktaş'ın golcüsüne Göztepe'den flaş teklif
Toplam 4
Yorum
Rayner Yaşlı oyuncuya bu kadar parayla transfer edilmesi çok düşündürücü Şenol yeter deyince sen çalışansın işine bak vaybe
-
Topal bekleneni veremedi
Toplam 3
Yorum
taraftar adam 2 haftada 4 maça çıktı birde hafta başlarında kim böyle maça çıkar
Partizan - Beşiktaş maçını Kruzliak yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.