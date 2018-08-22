UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan 'e görev

    UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev

    FIFA kokartlı Türk hakem , Avrupa Ligi play-off turunda 'ın Torpedo Kutaisi ile 'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

    yapılan açıklamada, 'ın Tiflis şehrindeki yarın Mihail Meshi Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in, tarafından görevlendirildiği belirtildi.

    Karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve 'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler'in olacağı kaydedildi.

    1. 22.8.2018 11:58
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