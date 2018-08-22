UEFA'dan Hüseyin Göçek'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Hüseyin Göçek, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Gürcistan'ın Torpedo Kutaisi ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında yarın oynanacak karşılaşmayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Tiflis şehrindeki yarın Mihail Meshi Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmada Göçek'in, UEFA tarafından görevlendirildiği belirtildi.
Karşılaşmada Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Koray Gençerler'in olacağı kaydedildi.
- 22.8.2018 11:58
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