Partizan-Beşiktaş maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Partizan- maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak

    Partizan-Beşiktaş maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak

    temsilcisi Partizan ile arasında oynanacak play-off turu maçlarına konuk takım taraftarları alınmayacak.

    Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, play-off turunda 'ta Belgrad'da, 30 Ağustos'ta 'da oynanacak maçlara konuk takım taraftarlarının alınmayacağı bildirildi.

    Açıklamada, söz konusu karşılaşmaların tarafından "yüksek riskli maç" ilan edildiği ifade edilirken, varılan anlaşma gereği iki maçta konuk takım taraftarları olmayacağı kaydedildi.

    Açıklamada ayrıca, Belgrad ve 'daki maçlarda üzerinde konuk takım sembolü bulunan kişilerin biletleri olsa dahi stada alınmayacağı ifade edilirken, Partizan taraftarlarına sportif kurallar çerçevesinde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunuldu.

    Partizan ile arasındaki ilk maç Perşembe günü 'ın başkenti Belgrad'daki Partizan Stadı'nda oynanacak.

    1. 20.8.2018 18:56
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