Beşiktaş'ta 5 değişiklik – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta 5 değişiklik

    Beşiktaş'ta 5 değişiklik

    Spor Toto 'in 2. haftasında 'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü , LASK Linz takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

    Güneş, karşısına , , Pepe, Vida, Adriano, Medel, , Quaresma, , Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.

    Tecrübeli teknik adam LASK Linz maçında görev alan Enzo Roco yerine Domagoj Vida, Caner Erkin yerine Gökhan Gönül, Tolgay Arslan yerine Necip Uysal, Jeremain Lens yerine Ricardo Quaresma, Cyle Larin yerine ise Alvaro Negredo'ya ilk 11'de şans verdi.

    - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2 değişiklik

    Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, 'in ilk haftasında 3-2 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçına göre kadroda 2 oyuncu değişiklik yaptı.

    Genç teknik adam, Beşiktaş karşısına, Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı, Sunu, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy 11'i ile çıktı.

    Altıparmak, Atiker Konyaspor maçında oynattığı Erhan Çelenk yerine Emrah Başsan, Thy yerine Munsy'i sahaya sürdü.

    1. 19.8.2018 19:36
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