Beşiktaş'ta 5 değişiklik
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz takımına karşı oynadıkları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.
Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Necip Uysal, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Babel ve Negredo 11'i ile çıktı.
Tecrübeli teknik adam LASK Linz maçında görev alan Enzo Roco yerine Domagoj Vida, Caner Erkin yerine Gökhan Gönül, Tolgay Arslan yerine Necip Uysal, Jeremain Lens yerine Ricardo Quaresma, Cyle Larin yerine ise Alvaro Negredo'ya ilk 11'de şans verdi.
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 2 değişiklik
Mavi-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'in ilk haftasında 3-2 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçına göre kadroda 2 oyuncu değişiklik yaptı.
Genç teknik adam, Beşiktaş karşısına, Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Lokman Gör, Schwechlen, Hakan Arslan, Scuk, Taylan Antalyalı, Sunu, Özer Hurmacı, Emrah Başsan, Munsy 11'i ile çıktı.
Altıparmak, Atiker Konyaspor maçında oynattığı Erhan Çelenk yerine Emrah Başsan, Thy yerine Munsy'i sahaya sürdü.
- 19.8.2018 19:36
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Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
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Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 9
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Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
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Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Beşiktaş'ta 5 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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