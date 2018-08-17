Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, turun sevindirici olduğunu ancak sergilenen oyundan memnun olmadığını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Son dakikada da olsa turu geçmek güzel. Bunun için sevinçliyiz. Ancak kaybetmek üzüntü verici. Takım olarak seviyemizin çok altındaydık. Özellikle ilk yarnıda çok yavaş oynadık. Savunma, orta saha ve hücum teşebbüslerimiz beklentilerimizin gerisindeydi. Rakibin sert oyununa cevap veremedik. Böyle bir maç oynamak bize yakışmadı" dedi.



RAKİP FİZİK OLARAK İYİYDİ

Yedikleri iki golün de kaptırdıkları top sonunda geldiğini kaydeden Güneş, şöyle devam etti: "Bugün hatalar çok fazlaydı. Tüm bu olumsuzları oturup aramızda konuşacağız" diye konuştu. Oyuncu performanslarını da değerlendiren Güneş, "Babel çok çalıştı ama etkisizdi. Oğuzhan, Tolgay top kullanamadı. Ricardo yeni geldi. Rakip fizik olarak bizden iyiydi. İki maçta da en iyisini yaptılar. Yine de skoru alabilmeliydik" ifadelerini kullandı.



İLK MAÇTAN İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş LASK Linz karşısında kadroyu ilk mücadelenin ilk 11'inden iki değişiklik yaparak sahaya sürdü. Bu sezonki tüm resmi karşılaşmalarda stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine yeni transfer Enzo Roco'yu ilk 11'e koyan Güneş, sağ bekte de sürpriz bir şekilde Gökhan Gönül'ün yerine Brezilyalı Adriano'ya görev verdi.