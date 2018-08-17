Avusturya’dan Erzurum’a – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    , ile 'da oynadığı maçın hemen ardından direkt olarak 'a gitti.

    , ile 'da oynadığı maçın hemen ardından direkt olarak 'a gitti. Siyah-beyazlılar, yüksek rakıma alışmak için pazar günkü maçına kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalacak.

    1. 17.8.2018
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