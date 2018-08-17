Kartal, Lask Linz ile Avusturya'da oynadığı maçın hemen ardından direkt olarak Erzurum'a gitti. Siyah-beyazlılar, yüksek rakıma alışmak için pazar günkü Erzurum maçına kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalacak.